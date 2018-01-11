В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство

В Москве задержали двух уроженок Челябинска, которые пытались продать в сексуальное рабство девочку. Их поймали после совершения сделки: злоумышленницы получили за живой товар 1,5 миллиона рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанные частично признали вину, передает агентство городских новостей "Москва".
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