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Происшествия

В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство

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В Москве задержали двух уроженок Челябинска, которые пытались продать в сексуальное рабство девочку. Их поймали после совершения сделки: злоумышленницы получили за живой товар 1,5 миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанные частично признали вину, передает агентство городских новостей "Москва".

Автор: Евгений Мышко11 января 2018, 16:42

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