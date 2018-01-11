На севере Москвы автомобиль насмерть сбил перебегавшую дорогу девушку

На севере столицы под колесами автомобиля погибла девушка. ДТП произошло на Бутырской улице, передает "360".

Как рассказали очевидцы, девушка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным полиции, угодивших под колеса пешеходов было двое. Второй доставлен в реанимацию.