ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки

Сеть оружейных мастерских и каналы поставки оружия с Украины раскрыли сотрудники ФСБ. Обыски прошли во многих регионах, изъято большое количество боеприпасов и 18 килограммов взрывчатки.

Преступная группа, раскрытая российскими спецслужбами, не только наладила поставки оружия с Украины. "Народные умельцы" производили и модернизировали оружие, а также изготавливали боеприпасы на российской территории. ФСБ накрыла восемь таких мастерских.

Как говорится в сообщении ведомства, операция охватила 21 регион России. Обыски прошли у 62 человек – как отметили в спецслужбах, "от Центральной России до Урала". Результаты впечатляют: изъято 180 единиц стрелкового оружия, еще 200 единиц – в виде комплектующих, более семи тысяч боеприпасов и 18 килограммов взрывчатки, пишет газета "Известия".

В "огнестрельной коллекции" были и экзотические экземпляры, в частности револьвер системы Нагана. Часть оружия была иностранного производства – попадались пистолеты "Глок" и "Вальтер". Кроме того, изъяты автоматы, пистолеты, карабины и винтовки, а также пулемет Калашникова.

Как напоминает РБК, месяцем ранее спецслужбы пресекли деятельность группы, которая производила и продавала оружие на Урале и в Центральной России. Кроме десятков стволов и патронов к ним, у преступников нашли ампулы с отравляющим веществом. А в Москве оружейные мастерские по производству и модернизации оружия организовали неонацисты.

В ФСБ также сообщили о задержании двух россиян в Симферополе – за шпионаж в пользу Украины. Поводом для начала расследования послужил инцидент с дроном, который разбился в Польше, недалеко от российской границы.

По данным ФСБ, граждане России "передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений" Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанным грозит до 20 лет заключения.