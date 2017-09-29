Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции

В Германии начался судебный процесс по громкому делу об изнасиловании мигрантом 23-летней местной жительницы. Злоумышленник, надругавшийся над девушкой на глазах у ее возлюбленного, заявил, что жертва виновата сама.

Во время разбирательства дела подсудимый, который является уроженцем Ганы, удивил окружающих агрессивным поведением. Чернокожий мигрант отказался признать вину в преступлении, заявив, что жертва – проститутка и сама виновата в случившемся. Кроме того, преступник начал оскорблять окружающих, заявляя, что все, кто помогает "лгать" пострадавшей – "грязные свиньи", передает Bild.

Нападение мигрант совершил в апреле текущего года. Мужчина, вооружившись топором, ворвался в палатку, где спали 23-летняя девушка и ее 26-летний друг. Сначала мигрант ограбил пару, а затем изнасиловал жертву на глазах у ее возлюбленного и скрылся, пишет "360".

Позже в СМИ был распространен фоторобот преступника. Благодаря этому мигранта узнал один из случайных прохожих. Он сообщил об этом в полицию, и злоумышленник был найден. При задержании мужчина отчаянно сопротивлялся и даже попытался избить полицейских краденым рюкзаком. Проведенная позже ДНК-экспертиза подтвердила виновность мигранта.

Prozess um Vergewaltigung in der Siegaue. Eric Z. (31) aus Ghana soll ein Paar überfallen, sich an der Frau vergangen haben. Er bestreitet. pic.twitter.com/PZpE2wfmDj — petra braun (@BraunEu) 25 сентября 2017 г.

Напомним, вот уже несколько лет Германия страдает из-за наплыва беженцев. Несмотря на большое количество преступлений, которые совершают мигранты, власти страны продолжают продвигать политику толерантного отношения к ним.