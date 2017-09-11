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Убивший дочь чиновника мигрант пожаловался на сломанную жизнь

Фото: GLOBAL LOOK press/ Ingo Wagner
Афганский мигрант-нелегал, изнасиловавший и убивший 19-летнюю местную девушку, заявил, что этот поступок сломал ему жизнь. 22-летний насильник и убийца попросил простить его и намерен извиниться перед близкими и родными жертвы.
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Хусейн Кавари, изнасиловавший и убивший 19-летнюю дочь немецкого еврочиновника Марию Ладенбургер, заявил на суде, что в момент убийства Марии был пьян и обкурен. Девушка, которую нетрезвый беженец увидел в ту ночь на улице, так ему понравилась, что он решил овладеть ею – пусть даже насильно, сообщает Рен-ТВ.

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Афганец в свое оправдание рассказал судьям, что в ту ночь его выгнали из бара в невменяемом состоянии из-за выпитого алкоголя. Кроме того, по словам обвиняемого, он всю ночь курил гашиш. 

Впрочем, оправдания не помогли нелегалу. Беспристрастные германские прокуроры уверены, что дело не в опьянении, наркотическом и алкогольном. В действительности афганец спланировал свое преступление и хладнокровно реализовал заранее обдуманный план. Уверенности в этом прокурорам придали сведения. что обвиняемый ранее привлекался к ответственности за попытку убийства: в 2013 году в Греции. Там Хусейн получил 10 лет лишения свободы и, скрываясь от греческого правосудия, он бежал в Германию. 

Здесь нелегал тоже не смог сдерживаться и жить по законам страны, его приютившей. Когда беглец увидел симпатичную местную девушку на велосипеде, она показалась ему настолько красивой, что он во что бы то ни стало решил тут же заняться с нею сексом.

В итоге Хусейну пришлось обездвижить свою жертву, и насильник не нашел ничего лучшего, как задушить девушку шарфом. Тело потом он выбросил в воду. Теперь же по следам этого резонансного дела в Германии активно обсуждают целесообразность миграционной политики, проводимой правительством. 

Автор: Алексей Минин11 сентября 2017, 16:18

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