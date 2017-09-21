Почему в "Москве" взбунтовались сотни мигрантов

Около 300 мигрантов пришли к воротам торгового центра "Москва", желая разобраться с охраной. Формальным поводом для бунта стало избиение гражданина Таджикистана.

Журналисты попытались выяснить, что же на самом деле подтолкнуло мигрантов к бунту. Один из работников рынка рассказал, что его земляка избили охранники, так как тот не заплатил за место под солнцем. Оказывается, "дань" собирали с каждого торгаша.

И это была не просто арендная плата. Мигранты пожаловались, что сотрудники ЧОПа брали с коммерсантов деньги практически за все. К примеру, если человек торговал едой внутри рынка, то за каждый проход с тележкой с него якобы брали дополнительно 600 рублей.

"Чужие здесь не ходят. Торговый рынок "Москва" – это огромная территория, обнесенная высоким забором, охраняемая специализированным ЧОПом, как крепость. Там свои законы и порядки, смысл которых один: хочешь здесь работать – плати", – говорится в сюжете РЕН ТВ.

Минувшим днем один из мигрантов нарушил негласный закон, за это его охранники жестоко избили. После такого соотечественники пострадавшего не выдержали, передает "360". В какой-то момент под стенами торгового центра собралась толпа почти из 300 человек. Все они были настроены крайне воинственно.

Погромов удалось избежать благодаря слаженной работе полиции. Правоохранители оперативно прибыли к "Москве" и разогнали мигрантов, желавших устроить разборки с сотрудниками ЧОПа. Позже всех участников конфликта, в том числе охранников доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре избили гражданина Таджикистана, работавшего там же. Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировано сотрясение мозга. Через несколько часов к воротам ТЦ пришли родственники и знакомые пострадавшего, пишет "Газета.ru". Они хотели устроить самосуд.