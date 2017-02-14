Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви

Беженец из Нигерии зарезал 22-летнюю помощницу социальных служб по делам помощи беженцам на почве неразделенной любви. Преступник нанес девушке множественные удары ножом в область шеи и лица.

Тело соцработницы Супики было найдено в немецком городе Ахаус. По подозрению в совершении преступления немецкие правоохранители задержали на границе со Швейцарией мигранта из Нигерии. Мужчина пытался сесть на поезд в Базеле, когда его схватили полицейские.

Допрашивать нигерийца будут на территории Германии, пишет Bild. Злоумышленник был знаком со своей жертвой. Соцработницу знали многие жители городка, которых потрясла ее смерть. Люди приносят на место ее убийства цветы и свечи.

"Многие знали ее, она была действительно хорошая девушка. Ее семья родом из Индии, еще и поэтому она помогала беженцам", – рассказал знакомый семьи убитой. Жители Ахауса предполагают, что трагедия могла произойти из-за неразделенной любви нигерийца.

Напомним, серия жестоких убийств и изнасилований произошла в Германии в конце прошлого года. Самой резонансной стала гибель 19-летней дочери сотрудника Еврокомиссии Марии Ладенбургер. Ее изнасиловал, а затем утопил беженец из Афганистана.

Как писали Dni.ru, с тех пор, как мигранты начали массово переселяться в страны Евросоюза, новости об их антисоциальном поведении стали появляться все чаще. Так, в начале 2016 года сообщалось о том, что после новогодней ночи в немецком Кельне было подано 1170 заявлений о нападениях мигрантов из Африки и Ближнего Востока, в 492 из которых говорилось о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Ситуация получила общественный резонанс после того, как власти пытались замолчать масштабы произошедшего.