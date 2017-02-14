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Происшествия

Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Беженец из Нигерии зарезал 22-летнюю помощницу социальных служб по делам помощи беженцам на почве неразделенной любви. Преступник нанес девушке множественные удары ножом в область шеи и лица.
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Тело соцработницы Супики было найдено в немецком городе Ахаус. По подозрению в совершении преступления немецкие правоохранители задержали на границе со Швейцарией мигранта из Нигерии. Мужчина пытался сесть на поезд в Базеле, когда его схватили полицейские.

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Допрашивать нигерийца будут на территории Германии, пишет Bild. Злоумышленник был знаком со своей жертвой. Соцработницу знали многие жители городка, которых потрясла ее смерть. Люди приносят на место ее убийства цветы и свечи.

"Многие знали ее, она была действительно хорошая девушка. Ее семья родом из Индии, еще и поэтому она помогала беженцам", – рассказал знакомый семьи убитой. Жители Ахауса предполагают, что трагедия могла произойти из-за неразделенной любви нигерийца. 

Напомним, серия жестоких убийств и изнасилований произошла в Германии в конце прошлого года. Самой резонансной стала гибель 19-летней дочери сотрудника Еврокомиссии Марии Ладенбургер. Ее изнасиловал, а затем утопил беженец из Афганистана.

Как писали Dni.ru, с тех пор, как мигранты начали массово переселяться в страны Евросоюза, новости об их антисоциальном поведении стали появляться все чаще. Так, в начале 2016 года сообщалось о том, что после новогодней ночи в немецком Кельне было подано 1170 заявлений о нападениях мигрантов из Африки и Ближнего Востока, в 492 из которых говорилось о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Ситуация получила общественный резонанс после того, как власти пытались замолчать масштабы произошедшего.

Автор: Людмила Фоканова14 февраля 2017, 21:52

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