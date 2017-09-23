Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили

На 80-м году жизни скончалась известная оперная певица, народная артистка СССР Цисана Татишвили. О смерти исполнительницы сообщили в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. Палиашвили.

"Театр выражает глубокую скорбь и соболезнует семье певицы и всему музыкальному миру", – гласит текст сообщения, опубликованного на официальной странице культурного учреждения в социальной сети Facebook. О дате прощания с певицей будет объявлено отдельно.