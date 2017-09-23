В центре Донецка прогремело два взрыва

В центре Донецка совершено покушение на министра доходов и сборов непризнанно республики Александра Тимофеева. Он попал в больницу в критическом состоянии, получив ранения в результате двух взрывов.
Место происшествия оцеплено, передает РИА Новости. На месте случившегося работают правоохранители.
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