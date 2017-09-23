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Московский студент с ножом напал на сотрудника Сбербанка

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В Москве студент Московского авиационного института (МАИ) набросился с ножом на сотрудника Сбербанка. Потасовка произошла в результате словесной перепалки.

Работник банка получил ножевое ранение, но госпитализация ему не потребовалась. Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранители задержали злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Автор: Евгений Мышко23 сентября 2017, 11:13

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