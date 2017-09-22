Мошенничество на украинской АЭС едва не вызвало экологическую катастрофу

На атомной электростанции на территории Украины могла произойти авария, способная вызвать экологическую катастрофу. Речь идет о Запорожской АЭС. Служба безопасности Украины на своей официальной странице отчиталась о выявлении многомиллионной аферы при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции.

Договор на осуществление этой деятельности был заключен с частной компанией. Как выяснилось позже, отчеты о выполнении расчетного анализа были составлены с нарушениями. Несмотря на это, руководство АЭС подтвердило выполнение работ и перечислило деньги – свыше 18 миллионов гривен (около 39,5 миллиона рублей).

"Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы", – уверены украинские спецслужбы. Неизвестно, были ли устранены последствия опасной аферы и в каком режиме должна функционировать Запорожская АЭС в свете вскрывшихся обстоятельств. Однако украинская сторона считает, что опасность возникновения аварии устранена.