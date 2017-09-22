Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

По меньшей мере шесть торговых центров в Москве были эвакуированы 22 сентября из-за анонимных звонков о минировании, передает ТАСС. Речь идет о торговых точках "Авентура", "Варшавский", "Новоясеневский", "Московский", "Алтуфьевский" и "Глобал Сити. Ожидается прибытие кинологов с собаками для проверки помещений.

Отметим, что ранее 22 сентября такие звонки поступили на счет 20 объектов, в том числе ТЦ "Золотой Вавилон" в Ясенево, управы районов Северное Чертаново, Москворечье– Сабурово, Капотня, Рязанский, администрация района Алтуфьево, а также ТЦ "Савелки" в Зеленограде, четыре мировых участка судов, ГБУ "Жилищник" Савеловского района. Было эвакуировано около четырех тысяч человек.