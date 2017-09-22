В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне

Утром 22 сентября на бульваре Гази в курортной Анталье произошло жуткое ДТП, передает Life.ru. Водитель автомобиля, который вез отдыхающих в аэропорт, не справился с управлением. Машина перевернулась, вылетела со своей полосы и протаранила автобус с туристами из России. Ее водитель погиб на месте. 12 из 20 пассажиров автобуса понадобилась медицинская помощь. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в местные больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.