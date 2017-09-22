У посла Украины отобрали телефон во время селфи

В популярной у туристов средневековой крепости Красный форт в центре Дели у посла Украины в Индии Игоря Полихи отобрали телефон, передает "Газета.ru". Инцидент произошел в тот момент, когда дипломат собирался запечатлеть себя на фоне достопримечательности. Отмечается, что Игорь Полиха был один. Приметы преступника дипломат назвал индийским полицейским.
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