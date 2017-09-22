На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников

Два восьмиклассника смастерили бомбу из пластиковой бутылки и принесли ее в школу, чтобы испытать. Выждав удобный момент, подростки кинули устройство прямо в одноклассников, передает "360".

В результате взрыва пострадали три человека. С химическими ожогами лица их доставили в больницу. ЧП произошло на Дубининской улице.