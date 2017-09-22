Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость

Следователи назначили психиатрическую экспертизу миллиардеру Умару Джабраилову, который в конце августа открыл стрельбу в отеле в центре Москвы. Адвокат бизнесмена отказался от комментариев по данному поводу, передает ТАСС.

Напомним, Умар Джабраилов был задержан полицией за стрельбу в столичном отеле Four Seasons. Согласно первоначальной версии предпринимателя, отдыхая в номере, он почувствовал сильный голод и заказал ужин. Однако по каким-то причинам тележку с едой ему доставила уборщица, а не официант.

Это страшно оскорбило Джабраилова, и он в гневе стал палить в потолок. Позже предприниматель пояснил, что стрелять начал случайно, так как никогда не пользовался своим оружием.