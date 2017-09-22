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Происшествия

Россиянин утонул в бассейне в Турции

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Российский турист погиб на турецком курорте Сиде. По данным местных СМИ, 31-летний мужчина утонул во время купания в бассейне, передает Life.ru.

Россиянин отдыхал в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкей. Находясь в бассейне, он потерял сознание. Через несколько минут мужчину достали из воды и срочно доставили в частный госпиталь. Однако спасти жизнь молодому мужчине не удалось.

22 сентября 2017, 10:50

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