Россиянин утонул в бассейне в Турции

Российский турист погиб на турецком курорте Сиде. По данным местных СМИ, 31-летний мужчина утонул во время купания в бассейне, передает Life.ru.

Россиянин отдыхал в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкей. Находясь в бассейне, он потерял сознание. Через несколько минут мужчину достали из воды и срочно доставили в частный госпиталь. Однако спасти жизнь молодому мужчине не удалось.