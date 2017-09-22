Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника

В столице едва не утонул подросток. 13-летнего школьника вытащили из Москвы-реки, передает "360".
По предварительным данным, юноша прыгнул в воду в неположенном месте и получил травмы, из-за чего не смог выбраться самостоятельно. "Мальчик в сознании, в одежде, обе ноги порезаны об острые камни и ракушки, кровоточили", – рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.
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