Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника

В столице едва не утонул подросток. 13-летнего школьника вытащили из Москвы-реки, передает "360".

По предварительным данным, юноша прыгнул в воду в неположенном месте и получил травмы, из-за чего не смог выбраться самостоятельно. "Мальчик в сознании, в одежде, обе ноги порезаны об острые камни и ракушки, кровоточили", – рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.