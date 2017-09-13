Москвичи в панике после эвакуации
Сообщения о заложенных сразу по нескольким адресам Москвы бомбах поступили столичным правоохранителям. Известно, что все звонки предположительно совершил один и тот же человек. Остальные детали пока не разглашаются.
Идет эвакуация из нескольких московских вокзалов, в частности, Казанского и Киевского. Эвакуируют посетителей из нескольких торговых центров, среди которых ТРЦ "Город" на шоссе Энтузиастов, ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, ТЦ "Афимолл-сити". Поступило сообщение о минировании ГУМа, оттуда также выводят покупателей. В МГМУ имени Сеченова также эвакуируют людей. Все здания и помещения тщательно проверяют на наличие взрывчатки, на местах работают эксперты.
Mash напомнил, что все началось 10 сентября со звонка, запись которого попала в распоряжение паблика. По всей России были эвакуированы тысячи людей. Звонки продолжаются до сих пор и теперь докатились до столицы России, Москвы.
После поступления более чем 30 анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. "По факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса России", – сказал собеседник агентства. По его словам, к расследованию уже подключились спецслужбы. Интерфакс подчеркивает, что по состоянию на момент написания ноавости официального подтверждения этой информации нет.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
По данным источника "Интерфакса" в среду в Москве было эвакуировано более 15 тыс. человек из общественных мест, в том числе торговых центров, гостиниц, университетов и вокзалов. Около 300 человек были эвакуированы с Красной площади.
На данный момент, все сообщения об угрозах взрыва не подтвердились.
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