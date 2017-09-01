Звезда фильма "Коломбо" скончалась в возрасте 91 года

В США скончался актер Ричард Андерсон. Он умер в окружении родных в своем доме в Лос-Анджелесе, передает Associated Press. Как рассказали родственники актера, он скончался от естественных причин.
Ричард Андерсон получал известность благодаря ролям в детективных сериалах. Он снялся в "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".
(Hommage) Richard Anderson est décédé hier à 91 ans.— Chronique Disney (@ChroniqueDisney) 1 сентября 2017 г.
Chez Disney, on le retrouve dans Menace on the Mountain https://t.co/DHnLXrMX7B pic.twitter.com/n5A0465PwU
В Италии на чемпионате мира по художественной гимнастике одной из главных звезд стала Алина Кабаева
Телеведущий дал интервью
Пользователи Сети раскритиковали артистку за дерзкий образ
Саша Черно шокировала откровениями