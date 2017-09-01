Под Москвой в двойном ДТП погибли четыре человека

В Подмосковье на трассе "Дон" произошло двойное ДТП. Сначала автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода и остановился, тут же в легковушку въехал большегруз, передает НТВ.

Жертвами ДТП стали пешеход и три человека, находившиеся в иномарке. В настоящее время на месте аварии работают правоохранители. Причины трагедии устанавливаются.