Девочка-подросток сорвалась с 50-метровой тарзанки
В китайском национальном парке Шиду рядом с Пекином с 50-метровой тарзанки сорвалась любительница адреналина семнадцати лет. На ее счастье, прямо под вышкой был водоем, куда она и рухнула, сорвавшись с леера, сообщает Metro .
Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Жизни девушки ничего не угрожает.
Депутат ответила на слова о предательстве Николая II
Кто как в девяностых терроризирует жителей Театрального спуска
Гроб лежал рядом и был вскрыт, крышка сожжена, в могиле кто-то спал
Исчезла медицинская карта и несколько листов