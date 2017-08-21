В тоннеле на ТТК найдено тело мужчины

В тоннеле на Третьем транспортном кольце обнаружен труп мужчины. По данным правоохранителей, причина его смерти не связана с ДТП, передает НСН.
Предположительно, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы по собственной неосторожности. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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