В Москве поймали работорговца

В Москве задержали 50-летнего мужчину, пытавшегося продать четырех женщин и ребенка. Как выяснили следователи, житель столицы познакомился с женщинами, одна из которых является матерью несовершеннолетней, и предложил помочь устроиться в модельное агентство.

Задержали "бизнесмена" в кафе на Бескудниковском бульваре при передаче денег покупателю. За всех женщин он просил 250 тысяч рублей.