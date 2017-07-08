В Киеве в жилом доме прогремел взрыв

В Голосеевском районе Киева днем 8 июля прогремел взрыв. В результате происшествие случилось частичное обрушение жилого дома.
"Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями", – сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик. На месте происшествия работают экстренные службы города, производится разбор завалов. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ.
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