Умер первый в России доктор политических наук

Ушел из жизни Роальд Матвеев – первый доктор политических наук в России, передает Life.ru. По словам его бывших коллег из РГГУ, ученый до последнего дня сохранял профессиональную активность – писал и публиковал научные работы. Прощание с Роальдом Матвеевым состоится 29 июля в 11:30 мск в морге городской клинической больницы №3 по адресу улица Цюрупы, 3.