На востоке Москвы молодому человеку прострелили легкое

В столице неизвестный выстрелил в 21-летнего мужчину. Пуля попала в легкое. В настоящее время пострадавший госпитализирован, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Челябинская. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется поиск стрелявшего.
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