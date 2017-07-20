В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница

Из окна 12-го этажа одного из домов Зеленограда выпала восьмиклассница. От полученных травм девушка скончалась до приезда медиков, передает "МК".

Перед трагедией школьница в компании подростков употребляла спиртное. Приятели девушки рассказали, что школьница весь последний месяц была в депрессии из-за разрыва отношений с любимой подругой.