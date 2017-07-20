В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины

В водосточном колодце, расположенном в парке на юго-западе столицы, найдено тело 31-летнего мужчины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, передает сетевое издание m24.ru.
Личность погибшего уже установлена. Сообщается, что мужчина ушел из дома три дня назад и не вернулся. Правоохранительные органы ведут проверку.
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