В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины

В водосточном колодце, расположенном в парке на юго-западе столицы, найдено тело 31-летнего мужчины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, передает сетевое издание m24.ru.

Личность погибшего уже установлена. Сообщается, что мужчина ушел из дома три дня назад и не вернулся. Правоохранительные органы ведут проверку.



