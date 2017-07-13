Школьница жестоко убила мать из-за своей "неидеальности"

Школьница дождалась маму с работы, потом попросила ее накрыть лицо полотенцем и выстрелила. После этого она написала жуткий пост в соцсети со словами любви к убитой.

Трагедия произошла в Иллинойсе. 15-летняя Анна Шредер хладнокровно застрелила собственную мать, а затем написала слезное послание в Facebook. Помочь избавиться от тела она попросила свою подругу Рейчел Хелм. Девочки всю ночь оттирали кровь, а потом, утомившись, подожгли дом, пишет The Sun.

"Я не знаю, наблюдаешь ли ты сейчас за мной, но если да, то я просто хочу, чтобы ты знала, что ты – мой лучший друг. Я не всегда была хорошей дочерью, и мне очень жаль. Я хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя, мама", – написала школьница в соцсети сразу после убийства матери.

Подруга, которую она попросила помочь избавиться от улик и тела, долго не могла поверить, что Анна – убийца. В доказательство девочка выслала фотографию трупа. После этого Рейчел всю ночь помогала Анне оттирать кровь. Когда все было кончено, Анна отправилась к отцу, а Рейчел – домой.

Когда пожарные сделали свою работу, Рейчел разнервничалась и рассказала обо всем родителям. Те, в свою очередь, заявили в полицию.

Сейчас Анна арестована. Ей предъявлены обвинения в убийстве, его сокрытии, а также поджоге. Идет следствие.