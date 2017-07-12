Названа причина сбоя в движении поездов на "зеленой" ветке метро

В движении поездов на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой. Полчаса пассажиры не могли уехать от станции "Сокол". "Были кратковременно увеличены интервалы движения от "Сокола" до "Речного" вокзала по техническим причинам", – пояснила инцидент пресс-служба столичной подземки.
К настоящему времени движение поездов на линии вошло в график. Все подробности инцидента устанавливаются.
18:50 Замоскворецкая л. Были кратковременно увеличены интервалы движения от Сокола до Речного вокзала по тех. причинам— Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2017 г.
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