Известный музыкант скончался от рака легких

Южноафриканский джазмен Рэй Фири скончался в возрасте 70 лет. Последние два месяца он боролся с тяжелой формой рака легких, передает RT.

Легенду джаза госпитализировали две недели назад. С того момента Фири находился в больнице. О критическом состоянии музыканта стало известно, когда его друг попросил у общественности помощь в оплате медицинских счетов Фири.



