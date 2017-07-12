Известный музыкант скончался от рака легких

Южноафриканский джазмен Рэй Фири скончался в возрасте 70 лет. Последние два месяца он боролся с тяжелой формой рака легких, передает RT.
Легенду джаза госпитализировали две недели назад. С того момента Фири находился в больнице. О критическом состоянии музыканта стало известно, когда его друг попросил у общественности помощь в оплате медицинских счетов Фири.
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