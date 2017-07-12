Звезда "Зеленой мили" попала в тюрьму

Актер и защитник природы Джеймс Кромвелл на неделю угодил в тюрьму за участие в акции протеста на электростанции Нью-Йорка, передает Life.ru. Зрителям он известен как исполнитель ролей в фильмах "Зеленая миля" и "Я, робот", а также в сериалах "Американская история ужасов" и "Молодой Папа".