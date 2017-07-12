В Москве мужчина насмерть забил двухлетнего сына

Ночью 11 июля в квартиру на Ярцевской улице на западе Москвы прибыли сотрудники скорой помощи, однако им оставалось лишь констатировать смерть двухлетнего ребенка. Специалисты зафиксировали гематомы, переломы ребер и следы удара по голове. Мать мальчика заявила врачам, что он упал с кровати. В ходе расследования эта версия была опровергнута.

По данным правоохранителей, уроженец Владимирской области систематически избивал сына с момента его рождения, сообщает "Московский комсомолец". Кроме того, малыш страдал от костного заболевания – гиперостроза. Обвинение считает, что именно отец нанес ему травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело, 40-летний подозреваемый задержан.