В Москве "Сапсан" насмерть сбил мужчину и женщину

В Москве скоростной поезд "Сапсан" сбил насмерть мужчину и женщину. Трагедия произошла у станции "Крюково". Уже установлено, что люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства гибели двух человек устанавливаются.