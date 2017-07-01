Пострадавших в аварии на МКАД детей увезли на вертолете

В Москве на пересечении Каширского шоссе с улицей Академика Миллионщикова произошло серьезное ДТП. В результате инцидента пострадали двое детей, передает ТАСС.
Для их госпитализации был привлечен вертолет Московского авиационного центра. Дети экстренно доставлены в городскую клиническую больницу №9.
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