Boeing с отказавшим двигателем сел в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку Boeing, летевший из Китая. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с двигателем, передает "Интерфакс".

"Экипажу удалось посадить Boeing-777 в Домодедово, несмотря на отказавший двигатель", – сообщили в экстренных службах региона.



