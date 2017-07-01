Умер Яковлев из "Иванушек" "Буря века" в Москве ММКФ Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

Boeing с отказавшим двигателем сел в Домодедово

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В московском аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку Boeing, летевший из Китая. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с двигателем, передает "Интерфакс".

"Экипажу удалось посадить Boeing-777 в Домодедово, несмотря на отказавший двигатель", – сообщили в экстренных службах региона.


1 июля 2017, 10:35

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