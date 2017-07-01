На западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой

В столице пять человек устроили перебранку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в воздух. Инцидент произошел на улице Кастанаевская, передает РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.