На западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой

В столице пять человек устроили перебранку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в воздух. Инцидент произошел на улице Кастанаевская, передает РИА Новости.
В результате происшествия никто не пострадал. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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