Подробности гибели артиста Мариинки в кресле стоматолога

В истории о скоропостижной смерти 55-летнего балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в кресле стоматолога появился ряд подробностей. Оказалось, что в качества наркоза артисту медики использовали сильнодействующий анестетик пропофол, используемый в Америке для казни преступников.

Известно, что Вихарев обратился за стоматологической помощью в частную клинику "Доктор Лившиц" на Торжковской улице в Петербурге. Там его погрузили в медикаментозный сон, из которого артист уже не вышел. Организм не выдержал действия препарата.

Выяснилось, что балетмейстер боялся дантистов. Он отправился 2 июня удалять зубы из верхней челюсти и ставить импланты. В зависимости от сложности удаление стоит от 4000 рублей, имплант – от 30 тысяч, передает "Фонтанка".

Оказалось, что частной клиникой владеет ее основатель и гендиректор, она же – главврач Татьяна Лившиц. Персонал учреждения – 15 человек.

Артист Мариинского театра Вихарев умер в кресле стоматолога: Следственный комитет проверяет частную клинику доктора Лившиц в Петербурге в… — Елена Митрофанова (@MozaikaVremeni) 7 июня 2017 г.

Для обслуживания Вихарева созвали целую бригаду. В нее вошли единственный штатный хирург Виталий Калинин, исполняющая функции ассистента старший администратор Нана Гелашвили и 55-летний Андрей Гольтяков – анестезиолог. Стало известно, что он объявлен в розыск судебными приставами. К тому же в Сети о нем имеется ряд отрицательных отзывов от пациентов. Работал в роддоме. Примечательно, что мужчина менял фамилию.

Выяснилось, что в тот злополучный день Гольтяков сделал балетмейстеру внутривенную инъекцию пропофола. Это довольно эффективный препарат, однако у него есть ряд побочных действий. Среди них – снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма и даже кратковременная остановка дыхания.

Стали известны обстоятельства смерти балетмейстера Мариинского театра: Сергей Вихарев скончался 2 июня — Настя Котик (@CoolNastiacat) 7 июня 2017 г.

Во время операции Вихарев перестал дышать, сердечная деятельность прекратилась, пульс на сонных артериях отсутствовал. Медики клиники проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, до приезда скорой помощи. Однако спасти пациента не удалось. В рамках доследственной проверки назначены несколько экспертиз.

Прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Похоронят артиста на Серафимовском кладбище.