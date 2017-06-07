Смерть балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян

К стоматологу заслуженный артист России обратился по поводу удаления зубов и установки имплантов. Из кресла врача Сергей Вихарев уже не поднялся.

Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога. Ему ввели внутривенно ввели наркоз, но в ходе операции артист перестал дышать, остановилось его сердце. Через полчаса реанимационных мероприятий была констатирована смерть, сообщает "Фонтанка".

Следственный комитет России уже приступил к расследованию. Назначен ряд экспертиз. Специалисты утверждают, что трагический случай произошел не из-за халатности врачей или по каким-нибудь другим причинам, связанным с человеческим фактором. По статистике, смертность во время стоматологической операции не превышает 0,001%.

"Я думаю, что смертность не более тысячных. Посчитайте сами – в среднем около 15 миллионов посещений врача-стоматолога в год. В прошлом году было зафиксировано две смерти в стоматологическом кресле", – говорит главный стоматолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Олег Янушевич.

Риск осложнений во время общего наркоза есть во время любых операций, заверил он. И не только в стоматологии.

Артист Мариинского театра Вихарев умер в кресле стоматолога: Следственный комитет проверяет частную клинику доктора Лившиц в Петербурге в… — Елена Митрофанова (@MozaikaVremeni) 7 июня 2017 г.

"В любой медицине есть риск осложнений, которые возникают при погружении человека в глубокий наркоз. Но необходимость применения наркоза на сегодняшний день для стоматологических процедур весьма сомнительна. Я не рекомендую его использовать, особенно взрослым людям. Потому что у них гораздо выше риск осложнений от наркоза", – рассказал главный стоматолог Минздрава винтервью RT.

Гибель артиста не осталась незамеченной россиянами. В соцсетях распространяются сочувственные сообщения. Поклонники таланта артиста не хотят верить, что его больше нет.

Балетмейстер Мариинки Вихарев, оказывается, умер в кресле у стоматолога после анастезии. Жуть — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 7 июня 2017 г.

В настоящее время средств местной анестезии достаточно, чтобы снять страхи и боль пациента при проведении стоматологических процедур. Поэтому общий наркоз в стоматологии используется крайне редко.



Как ранее сообщали Dni.Ru, балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался 2 июня во время стоматологической операции, не выходя из наркоза. Прощание с артистом состоится в здании театра 8 июня.