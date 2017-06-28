Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом

Коротая рабочее время, два охранника ресторана затеяли между собой шуточную потасовку. Безобидная перепалка закончилась трагически.

Печально закончилась рабочая смена охранников одного из ресторанов в столице Гондураса. Во время рабочей смены между коллегами вспыхнула эмоциональная перепалка.

Как видно на съемках камеры видеонаблюдения, охранники стали толкать друг друга. Один из них направил в сторону коллеги висящий на плече автомат. Раздался случайный выстрел. В результате один сотрудник службы безопасности скончался на месте, второй оказался в полиции.