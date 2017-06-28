Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Печально закончилась рабочая смена охранников одного из ресторанов в столице Гондураса. Во время рабочей смены между коллегами вспыхнула эмоциональная перепалка.
Как видно на съемках камеры видеонаблюдения, охранники стали толкать друг друга. Один из них направил в сторону коллеги висящий на плече автомат. Раздался случайный выстрел. В результате один сотрудник службы безопасности скончался на месте, второй оказался в полиции.
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