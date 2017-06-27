ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

Тренер сборной России найден мертвым во Внуково

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На стоянке аэропорта Внуково обнаружен мертвым хоккейный тренер Михаил Старовойтов. По данным РЕН ТВ, на теле тренера нет  внешних признаков насильственной смерти.

По факту смерти Старовойтова проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В последнее время Михаил Старовойтов работал с женской хоккейной сборной. Его дочь Светлана профессионально занимается хоккеем.

27 июня 2017, 20:02

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