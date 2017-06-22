В Казахстане разбился пассажирский автобус из России

Утром 22 июня в Актюбинской области Казахстана перевернулся следовавший из России автобус, передает Life.ru. Сообщается о девяти погибших. Еще 43 человека пострадали – 18 из них были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Всего в автобусе находились 52 человека, среди них граждане Узбекистана и Казахстана.

