В Париже ограбили российского чиновника

В Париже совершено нападение на главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. По предварительным данным, здоровью чиновника ничего не угрожает, он получил незначительные травмы.

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", – рассказал официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Подозреваемые задержаны, ведется расследование, передает РИА ФАН.

