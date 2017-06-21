Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове
Инцидент произошел 7 июня 2017 года около 23:15 мск на улице Жуковского в городе Домодедове, передает телеканал "360". Сообщается, что жизни пострадавшего ничто не угрожает. Устроивший поножовщину мужчина объяснил, что конфликт с неприятелем у него возник еще у входа в магазин, однако ударить его ножом он решил позднее, увидев в очереди.
У шоумена происходит изменение костей лицевого скелета
Блогер Лена Миро раскрыла секрет любви к Примадонне
Певица дала пресс-конференцию
Фигурантка дела "Оборонсервиса" была избрана единогласно