На салатовой ветке московского метро случилось ЧП

Утром 21 июня в работе московского метро случился сбой. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходили с отставанием от графика из-за происшествия с пассажиром.
В пресс-службе подземки сообщили, что движение приходит в норму. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
10:15 Люблинско-Дмитровская л. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на северном уч. линии из-за инцидента с пассажиром— Московское метро (@MetroOperativno) 21 июня 2017 г.
Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа продолжалась считаные минуты
Фигуристка рассказала о проблемах со здоровьем
Несмотря на другую жизнь, актер навещает наследников
Журналистка канала ARD Палина Рожински родилась в Ленинграде