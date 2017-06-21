На салатовой ветке московского метро случилось ЧП

Утром 21 июня в работе московского метро случился сбой. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходили с отставанием от графика из-за происшествия с пассажиром.

В пресс-службе подземки сообщили, что движение приходит в норму. Обстоятельства случившегося устанавливаются.