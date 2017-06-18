На востоке Москвы женщине прострелили голову

В экстренные службы города поступило сообщение, что на Новокосинской улице на востоке Москвы женщина получила огнестрельное ранение головы и шеи. "Пострадавшая госпитализирована", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных служб столицы. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.
Актриса буквально светится от счастья
Борис часто избивал экс-супругу
О странностях в расследовании произошедшей в Балашихе аварии рассказала подмосковный омбудсмен
На странности в съемках с естественного спутника Земли обратили внимание ученые