Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

На востоке Москвы женщине прострелили голову

прочитано 917 раз

В экстренные службы города поступило сообщение, что на Новокосинской улице на востоке Москвы женщина получила огнестрельное ранение головы и шеи. "Пострадавшая госпитализирована", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных служб столицы. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.

18 июня 2017, 13:58

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