В центре Львова внедорожник влетел в толпу

У Храма Святого апостола Андрея Первозванного на Соборной площади в центре Львова внедорожник Land Cruiser влетел в толпу людей, вышедших из церкви после утренней литургии, передает УНН. Сообщается об одном погибшем – женщине 55 лет, и одном пострадавшем. По словам очевидцев, водитель не выглядел пьяным. По предварительным данным, он вместе с женой также вышел из церкви, но за рулем перепутал педали газа и тормоза. От удара о металлические столбы машина перевернулась.

