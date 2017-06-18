США предупредили о теракте в Стамбуле

Генеральное консульство США в Стамбуле предупредило о возросшей террористической угрозе в районах Шишли и Медиджийекей. "Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли", – цитирует "Интерфакс" сообщение американских дипломатов. Ведомство попросило граждан США, находящихся в городе, проявлять особую осторожность и стараться избегать скоплений людей не только в указанных районах, но и в туристических зонах, в том числе в популярных ресторанах и торговый центрах. Турецкие власти также пошли на усиление мер безопасности. Так, на площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии