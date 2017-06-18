Новый поворот в деле о жестоком убийстве россиянина в США

Полиция штата Мэриленд арестовала трех подозреваемых в жестоком убийстве россиянина Артема Зиберова и его друга Шади Наджара. Посольство России в США рассчитывает на скорейшее завершение расследования и привлечение убийц к ответственности.

Подозреваемыми в убийстве россиянина и его товарища оказались трое местных жителей – Роджер Гарсия, его брат Эдгар и друг Хосе Янес. Установить их связь с преступлением помог друг Шади Наджара. По его словам, всего за полчаса до гибели тот рассказывал, что хочет продать билет на выпускной бал 6 июня человеку по имени Роджер Гарсия.

Следователи допросили нового фигуранта дела. Он отрицал знакомство с убитыми, равно как и планы купить билет на выпускной. Тем не менее, полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд) арестовала 19-летнего Роджера Гарсию, его 24-летнего брата Эдгара Гарсию-Гаона и их друга 25-летнего Хосе Каналеса-Янеса, передает РИА Новости. Им предъявлено обвинение в двойном убийстве.

18-летний Артем Зиберов, застреленный в Мэриленде, был россиянином. Расследование инцидента продолжается https://t.co/Z2RaIzfJz7 pic.twitter.com/PA6dhJZMQO — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 7 июня 2017 г.

Допрос друга Шади Наджара также показал, что молодой человек был причастен к ограблению, связанному с наркотиками в декабре 2016 или январе 2017 годов. Следователи полагают, что убийцы хотели отомстить ему за это. При этом в него было выпущено четыре пули, в его товарища из России – десять.

"На данный момент мы не знаем, были ли мотивы для убийства Зиберова, или он просто случайно попался убийцам Наджара", – рассказал глава местной полиции Томас Мэнджер. По некоторым данным, полиция склоняется к мысли, что россиянин оказался "не в то время, не в том месте". Напомним, жестокое убийство произошло 5 июня около 23:00 по местному времени (06:00 мск 6 июня).

Парень из РФ, убитый в США, оказался "в неправильном месте в неправильное время"



Да че уж там, вся планета не в том месте, не в то время. — Щепотка ненависти (@pinchofhate) 18 июня 2017 г.

Накануне выпускного 17-летний Наджар и 18-летний Зиберов приехали на автомобиле на одну из улиц в районе Монтгомери-виллидж недалеко от Вашингтона. Там их встретили приехавшие на другом автомобиле убийцы. Они сделали не менее 30 выстрелов по своим жертвам. Посольство России в США рассчитывает на скорейшее завершение расследования и привлечение убийц к суду.

